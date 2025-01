Ilgiorno.it - Emergenza sulla rete fognaria. Chiuso il transito ai veicoli

Lavori urgenti e complessidi via Antonio Gramsci, tra i numeri civici dal 23 al 49, nel centro del quartiere di Paderno. Gli interventi, eseguiti indurante il primo giorno del 2025, hanno rilevato una criticità non prevista, che comporta operazioni di scavo più invasive e importanti per riparare i guasti. L’amministrazione comunale padernese ha prorogato così l’ordinanza in vigore per questa zona cittadina, vietando ildi tutti i, eccetto i mezzi del cantiere e di soccorso. Il traffico è deviato sulle vie Camposanto e Colzani, proseguendo su via Generale dalla Chiesa e su via Grandi: sono state soppresse anche le fermate dei bus; invece, è stato istituito il doppio senso di marcia per i soli residenti da piazza Matteotti fino all’area di cantiere.