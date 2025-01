Ilgiorno.it - Cuscini berlinesi a Milano: sì con riserva. Strade scolastiche da ripensare

– La risposta che il Comune attendeva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) è arrivata. Ma ha avuto l’effetto di chiudere un problema ed aprirne un altro. Il problema che si chiude è quello dei: il MIT ha dato il via libera alla loro installazione sulledella città. Per chi non li avesse presente, si tratta di dissuasori della velocità del tutto simili ai dossi artificiali o alle castellane ma dalla larghezza ridotta. Infatti si estendono su buona parte della carreggiata senza però occuparla in tutta la sua larghezza. L’obiettivo è selettivo: mirano a rallentare le auto, non i bus del trasporto pubblico, non le ambulanze e, giocoforza, non le moto né i camion. Il problema che si apre è che inon possono essere installati ovunque, anzi la casistica è decisamente ristretta.