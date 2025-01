Spazionapoli.it - Come sta Olivera dopo l’infortunio? Arriva l’annuncio sulle condizioni

Fiorentina Napoli, infortuniodel clubdel numero 17 azzurro.Nel corso dei minuti finali tra Fiorentina e Napoli,uno scontro di gioco fra Colpani ed, il numero 17 del Napoli ha dovuto alzare bandiera bianca. Il difensore ha mostrato in maniera evidente tutta la propria sofferenza ed è stato soccorso prontamente dallo staff medico azzurro.Uscito in lacrime dal rettangolo di gioco, è stato sostituito da Giacomo Raspadori. Intanto, il Napoli ha reso note lefisiche died il referto è il seguente. Per l’ex Getafe si tratta di trauma contusivo al polpaccio.