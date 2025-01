Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Van Hooijdonk, è un addio. L’attaccante tornerà in Olanda

Ilsta trattando per risolvere il contratto (che lo lega attualmente al club bianconero fino al 2026) con l’olandese Sydney van(24 anni) che cosìindove ha ancora buon mercato e considerazione nonostante la sua impalpabile avventura in Romagna (13 presenze, due sole volte da titolare). La società e Pierre il padre manager del ragazzo ed ex attaccante della nazionale olandese, di Feyenoord, Nottingham Forest e Benfica, stanno discutendo infatti della parte economica, della buonuscita per risolvere la situazione. Ieri intanto il Trapani ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo daldel centrocampista Saber Hraiech, per lui in Sicilia c’è un contratto fino al giugno 2027. Il difensore Matteo Piacentini invece è vicinissimo alla Triestina dove si trasferirà dal suo ‘vecchio’ allenatore Tesser con la formula del prestito, in Romagna ha un accordo fino al 2026.