Ilrestodelcarlino.it - Caccia a giacche e piumini: via ai saldi invernali in Emilia Romagna

Bologna, 4 gennaio 2024 – Acquistare con sconti e aggiornare l’armadio: isono alle porte, e cittadini e commercianti dell’non vedono l’ora di tuffarsi nelle offerte. Partiranno, come in gran parte delle regioni italiane, oggi, 4 gennaio, e dureranno massimo 60 giorni. I capi più richiesti sono “maglieria, cappotti e giacconi” confida Marco Cremonini, Presidente Federmoda Bologna. “Io credo - continua - che il settore non stia passando un grandissimo periodo in generale. Però si sta incominciando ad andare in una direzione giusta che è quella del rilancio del negozio di vicinato. E questipotrebbero l'inizio di un percorso che dovrebbe portare ad un miglioramento: anche le stesse amministrazioni stanno cominciando a capire che le chiusure dei negozi comportano una perdita del valore sociale.