Bus parla Campaniello | Le criticità sono note Massimo impegno da Comune e Tper

"Lesulla puntualità degli autobus, ma stiamo affrontando il problema. Abbiamo chiesto asu questo, così come èquello del". Micheleinterviene sui dati pubblicati ieri dal Carlino, che evidenziano un 2023 fatto di ritardi e sanzioni da Srm alla società affidataria del servizio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Il nuovo assessore alla Mobilità, subentrato a Valentina Orioli, ci tiene soprattutto a sottolineare quanto i bus siano utilizzati dai bolognesi: "Il dato sugli abbonati annuali è significativo: 123mila nel 2023, il 6,5% in più rispetto al 2022 – puntualizza–. A dimostrazione dell’importanza e dell’efficienza del trasporto pubblico e dei risultati conseguiti nonostante le, va ricordato che già nel 2023 a Bologna si è arrivati a colmare il gap rispetto ai volumi pre-Covid: i passeggeri disull’intero bacino metropolitano hanno superato i 135,5 milioni (+19,3% rispetto al ‘22)".