AEW NJPW | Shibata sfida Tanahashi per Wrestle Dynasty

La storia tra Katsuyorie lanon poteva finire tra le polemiche: i rapporti si erano incrinati pesantemente nel 2022, quando, tornato sul ring aKingdom 16 perre Ren Narita in un catch wrestling match, aveva deciso in autonomia sul ring di trasformare l’incontro in un match normale, senza l’approvazione dei medici e dei dirigenti della. Un gesto molto rischioso, che aveva poi portato la federazione a prendere le distanze e che ha poi portato alla firma dicon la AEW. Da lì, nei seguenti tre anni,sembrava essere diventato persona non grata in. Fino a quest’oggi.Prima il salvataggio, poi laAl termine del Lumberjack Match tra Hiroshie EVIL aKingdom 19, infatti, mentre la House of Torture ha invaso il ring per attaccare The Ace dopo la sua vittoria, una figura incappucciata con una felpa riportante i loghi della AEW è salita sul ring per allontanare EVIL e i suoi.