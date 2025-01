Zonawrestling.net - WWE: Scambio di brand per i ring announcers di Raw e SmackDown

La WWE opera già il suo primo cambiamento del 2025, idegli show del roster principale, ovvero Lilian Garcia e Alicia Taylor prenderanno una il posto dell’altra.Il Wrestling Observer Newsletter fa sapere che dall’episodio di Raw del 6 Gennaio, il primo dell’era Netflix, Alicia Taylor sarà laannouncer ufficiale dello show rosso, con Lilian Garcia che si sposterà apresumibilmente per i mesi a venire.Ricordiamo che Lilian Garcia è stata richiamata a tempo pieno dalla WWE a Raw dopo il brusco addio di Samanta Irvin. Garcia ha già lavorato per la WWE dal 1999 al 2009 e in seguito dal 2011 al 2016, facendo anche apparizioni speciali dopo quell’anno.Alicia Taylor (pseudonimo di Alicia Warton) invece è sotto contratto con la WWE dal 2018. Ha iniziato dal roster di NXT fino a Maggio 2024 quando è stata chiamata a