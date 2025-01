Quotidiano.net - Violentata nella baraccopoli dell’ex mercato ittico di Napoli. Arrestato un 37enne

, 3 gennaio 2025 – Una donna è statain una: unper violenza sessuale. È successo ieri sera a pochi passi dall’ex. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i residenti della zona, che hanno sentito le urla strazianti della vittima, una 30enne originaria della Nuova Guinea. La violenza sessuale è avvenuta in un rifugio per senzatetto all’interno dei magazzini abbandonati, tra la strada e i cancelli che delimitano il porto industriale. Dopo la chiamata al 112 da parte degli abitanti, i carabinieri della sezione radiomobile disono arrivati in pochi istanti. La donna ha raccontato ai militari di essere stata aggredita mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta a un rapporto sessuale. Grazie alle indicazioni della donna, i militari hanno individuato el'uomo: ha 37 anni, è di origini ghanesi ed è già noto alle forze dell'ordine.