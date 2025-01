Lanazione.it - Vandali nella notte, distrutte le letterine dei bambini scritte per le feste di Natale

Agliana (Pistoia), 3 gennaio 2024 – Ihanno distrutto la cassetta natalizia dove c’erano ledeidavanti al negozio di parrucchieri “Il sorriso dello stile” di via Roma. Un’amara sorpresa per i titolari del negozio, Chimena e Francesco, che avevano previsto un evento davanti al loro salone per lunedì 6 gennaio, Festa dell’Epifania, dove avrebbero letto le, e imbucate, daidurante i giorni delle festività natalizie. Ma purtroppo anche lesono state portate via dagli ignoti. La brutta sorpresa è arrivata la mattina di Capodanno. "Probabilmente – racconta Francesco – la cassettina è stata danneggiatadell’ultimo dell’anno. La cosa che rattrista di più è che sono sparite leche erano statedaie inseritecassetta”.