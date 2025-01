.com - Sudcorea, fallisce il tentativo di arresto presidente sospeso Yoon

(Adnkronos) –ildidelno depostoSuk Yeol. Oggi la polizia si è recata nella residenza del capo dello Stato, sottoposto ad impeachment, ma non è riuscita ad entrare perché il servizio di sicurezza presidenziale glielo ha impedito. Gli investigatorini hanno quindi annunciato la sospensione del mandato di. “Per quanto riguarda l’esecuzione del mandato d’oggi, è stato stabilito che era materialmente impossibile, a causa della continua situazione di stallo. Le preoccupazioni per la sicurezza del personale sul posto hanno portato alla decisione di fermare l’esecuzione”, dichiara l’Ufficio investigativo sulla corruzione (Cio) in un comunicato. Secondo quanto riporta l’agenzia sudocoreana Yonhap, l’ufficio anticorruzione che ha la responsabilità di eseguire il mandato diha detto alla stampa di aver iniziato la procedura per eseguirlo, ma il capo del servizio di sicurezza presidenziale ha negato l’ingresso agli agenti, citando divieti in vigore nelle zone sotto protezione.