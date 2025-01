Tpi.it - Salt Bae sbarca in Italia e apre tre ristoranti a Roma, Milano e Napoli | VIDEO

BaeintreNel 2025Bae, il ristoratore turco noto per i suoisocial ma anche per i prezzi da capogiro dei suoi, aprirà ben tre locali in.È stato lo stesso Nusret Gökçe, questo il suo vero nome, ad annunciarlo attraverso unpostato sul suo profilo Instagram.“Ecco come entriamo nel 2025 – ha scrittoBae nella didascalia del filmato in cui si vede firmare una serie di contratti – Città del MessicoCappadociaAuguro a tutti il meglio per il nuovo anno”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nusret#bae (@nusret)Di cinque nuove aperture annunciate, quindi, ben tre saranno in. In realtà si tratta più che altro di una conferma almeno per quanto riguarda