Paventi | Prova di forza dell’Inter trovata un’equazione perfetta

ha commentato la vittoriasull’Atalanta per 2-0 in semifinale di Supercoppa. Il giornalista la definiscediDI– Ospite negli studi di Sky Sport, Andreacommenta la vittoriacontro l’Atalanta in Supercoppa: «diperché in una stagione in cui era arrivata ad un certo punto, anche con quei due pareggi dove avrebbe meritato obiettivamente di vincere contro Juventus e Napoli, gli scontri diretti però non li vinceva. Poi da quel momento sono arrivate le vittorie contro la Roma, quella con la Lazio, adesso arriva la vittoria di nuovo con l’Atalanta in Supercoppa. Sta mettendo in serie risultati sia al livello di efficacia offensiva, anche se con l’Atalanta non hanno segnato gli attaccanti, che di efficacia difensiva, perché sono diverse partite che gli avversari non fanno gol.