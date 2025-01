Lettera43.it - Oliver Kahn vuole comprare il Bordeaux: «Trattative in fase iniziale»

Nel 1996 conquistò la Coppa Uefa con il Bayern Monaco battendolo 5-1 in finale. Oggi l’ex portiere, simbolo della Nazionale tedesca,salvare il, società francese decaduta dopo i gravi problemi finanziari degli ultimi anni e finita in Championnat National 2, quarta divisione corrispondente alla nostra Serie D. «Le discussioni di un possibile ingresso nella gestione del club sono nella loro», ha confermato l’ex presidente esecutivo dei bavaresi – fino a maggio 2023 – alla Bild. «Al momento, non ho altro da aggiungere». Il 55enne di Karlsruhe ha ufficializzato dunque quanto anticipato nei giorni precedenti dal quotidiano transalpino Sud-Ouest., per l’acquisto delc’è anche l’ex presidente del MarsigliaL’ex portiere del Bayern Monaco e della Mannschaft si starebbe occupando in prima persona di raccogliere i fondi necessari per l’acquisizione, ma non è solo nella trattativa.