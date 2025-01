Lanazione.it - Nuovo codice della strada, navetta per i clienti. L’idea del locale per chi beve più del dovuto

Arezzo, 3 gennaio 2025 – “Te mi sa che è meglio se non guidi, ti riporto io, va’”. La frase la ripete Raffaele Bruno, 73 anni, a chi ha alzato troppo il gomito al suo bar. Era l’estate scorsa e capitava che qualcuno nelle serate di agostosse un calice di troppo e allora anziché farlo mettere alla guida, con tutti i rischi del caso, Raffaele si era offerto di portarlo a casa. Ed è così che ne parla con i figli fino a che il suo, Il Solco di Cortona, mette sulla piazza un’idea curiosa che richiama un po’ il mondo delle discoteche. I primi mesi è stato un servizio non “istituzionalizzato“ ma adesso con ilil bar del centro storico ha deciso di sponsorizzare l’iniziativa. Vero è che la nuova legge non cambia la disciplina su cosa è permesso fare o meno, i limiti rimangono quelli di prima, ma adesso le sanzioni sono ben più severe e la gente non vuole rischiare multe salate né tanto meno di rimanere a piedi.