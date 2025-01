Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti condurrà Come Prima Più di Prima, uno show anni 90

Leggi su Mistermovie.it

è pronto a sorprendere il pubblico con un nuovo programma dal titoloPiù di, un format che promette di portare sul piccolo schermo il fascino e il talento delle soubrette degli’90. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, debutterà invera con cinque puntate in diretta il sabato sera, a partire dal 22 o 29 marzo 2025, secondo quanto riportato da TvBlog.torna con “Più di”: unoche celebra le soubrette’90Il nuovovedrà in gara donne che, negli’90, hanno dominato il mondo del varietà televisivo con la loro abilità di ballare, cantare e recitare. Queste icone cinquantenni, molte delle quali oggi impegnateopinioniste, torneranno sotto i riflettori per dimostrare di essere ancora delle autentichegirl.