Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 6-7 5-7, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: l’azzurro parte bene, poi si spegne e viene eliminato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01 La nostradi, quarti di finale del torneo di, finisce qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti.11.00affronterà in semifinale il francese Alexandre Muller per una semifinale assolutamente a sorpresa, vista soprattutto la superficie.10.59 Pagalo scarso rendimento con la seconda: solo i 33% di punti vinti pere ben 38 errori gratuiti totali.VINCE JAUME! 2-6 7-6(4) 7-5 IN DUE ORE E TRENTASEI MINUTI.Lorenzo.A-40 Errore clamoroso disu un attacco banale con palla alta sulla rete. Secondo match point.40-40 Troppa fretta perche mette il dritto in corridoio dopo una buona prima.A-40 Si prende il match pointcon un ottimo attacco di dritto e due smash.