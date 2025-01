Liberoquotidiano.it - "L'ho sentito dopo l'esonero": cosa rivela Maignan su Fonseca, parole molto pesanti

La Supercoppa italiana a Riyad per ripartireuna prima parte di stagione deludentissima, che ha portato all'di Pauloal Milanil pari di campionato contro la Roma. Con il nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceinção, c'è voglia di ripartire, già dalla sfida contro la Juventus in programma stasera, venerdì 3 gennaio. Come vuole fare il portiere del Milan Mike, che in conferenza stampa prima della partita ha salutato il suo ex allenatore, mai accettato nel gioco dai tifosi e che ha pagato con l'addio per “la continuità di risultati”, come Zlatan Ibrahimovic ha sostenuto nella conferenza di presentazione di Conceinção. Sull'addio diha detto così: “Hol'. Da grandi uomini l'abbiamo salutato ma quello che ci siamo detti rimane tra di noi”.