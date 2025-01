Ilnapolista.it - L’ex capo ultrà dell’Inter Beretta: «La morte di Belardinelli è stata la scusa per comandare la Curva Nord»

, Andrea, continua la sua collaborazione con gli inquirenti. Si trova in carcere con l’accusa di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e indagato per l’omicidio dello stesso Antonio Bellocco, figlio prediletto della ’ndrangheta di Rosarno. Una sorta di macabra serie tv che racconta la storia a ritroso. Questa volta, a diffondere le dichiarazioni diè il Fatto Quotidiano.racconta della serata di Santo Stefano del 2018 l’inizio di tutto. In quella sera nasce il comitato dellache da il via al patto ultras-mafia in seguito alladi Daniele, ucciso da un’auto che tentava di fuggire dagli scontri fra interisti e ultras del Napoli.Leggi anche:, il tifoso del Napoli continua a negare: “Non ho investito nessuno”: ««Vedo uno a terra () che urla come un pazzo, era maciullato»racconta che tutto nasce con la governance di Vittorio Boiocchi e poi, in seguito al suo omicidio, passata al trio-Bellocco-Ferdico.