Movieplayer.it - Kung Fu Panda 4, arriva su Sky Cinema e Now l'ultimo capitolo del franchise: data e orario

Dopo il grande successo ottenuto nelle sale di tutto il mondo, debutta in streaming l'film delcon Jack Blackin prima TV su SkyFu4, il nuovo divertentissimodella saga targata DreamWorks Animation. Il film d'animazione andrà in onda sabato 4 gennaio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e sarà disponibile anche on demand. Su Sky il film sarà disponibile anche in versione 4K. Le avventure di Po prendono una nuova svolta e lo portano ad affrontare un viaggio interiore di crescita e cambiamento in cui scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati. A dare la voce a Po nella versione italiana è Fabio Volo, la .