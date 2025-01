Ilnapolista.it - Inter-Atalanta, il primo gol parte da un calcio d’angolo inesistente ma il Var non poteva farci nulla

Gasperini si è ampiamente lamentato ieri sera nel post-gara a causa delgol di Dumfries, che deriva da un evidente errore di arbitro e assistente nell’assegnare il. Le rimesse laterali, i falli di fondo e gli angoli (oltre ai semplici calci di punizione) non sono però materia da Var e il tecnico dell’lo sa bene. Sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta, con i rispettivi moviolisti, hanno concordato con l’irregolarità delgol ma il Var c’entra ben poco., la moviola e le dichiarazioni di GasperiniDi seguito l’analisi della prestazione dell’arbitro della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, in quest’ordine“Al 17’ manca un giallo a De Roon (su Calhanoglu). Al 41’, ok niente rigore: Ruggeri va per agganciare la palla e la sfiora, poi è Dumfries a calciare il difendente.