Inter-news.it - Inter a caccia dell’erede di Acerbi! Tre opzioni in lista – TS

Leggi su Inter-news.it

L’cerca in maniera impellente l’erede di Francesco, che sta mostrando più di qualche problema per quanto riguarda le sue condizioni fisiche. Ci sono trein, la notizia da Tuttosport. PROBLEMI – Francesconon fornisce garanzie ed è improbabile che rimanga all’anche l’anno prossimo. Il club può lasciar andare il suo difensore, che tanto di buono ha dato a Simone Inzaghi nelle precedenti stagioni. Nell’ultimo periodo non ha giocato a causa di diversi problemi fisici e ricadute che gli hanno impedito di scendere in campo. L’allenatore piacentino ha dovuto spremere Stefan de Vrij, che sarà costretto a giocare anche la finale di lunedì in Supercoppa Italiana. La società ora cerca alternative per la prossima stagione., i profili per il futuro dopoALTERNATIVE – Oltre a Isak Hien e Giorgio Scalvini, difficili da acquistare per i prezzi folli fatti dall’Atalanta, l’segue altri profili sicuramente più accessibili.