.com - Il diario della Parigi-Dakar: gara partita, dentro l’avventura con Iader Giraldi

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Tre due uno. Gas.. Quando il cronometro parte, inizia il giocolotta interna fra la voglia di arrivare prima degli altri e lo spirito di conservazione che ti ricorda che sei anche un marito, padre, imprenditore, figlio etc. Il pilota vero guarda solo alla pista e al tempo, lui vive di presente assoluto, mentre io effettivamente non sono il vero pilota. Ho un approccio romantico, forse dato dall’età, dalle responsabilità o forse dalla consapevolezza che non sono un pilota veloce. Prima in mensa un mio amico italiano, non faccio nomi, Tommaso Montanari, per descrivermi a un suo collega Francese mi ha definito un escargot. Mi sono messo a ridere non mi ha offeso perché rispetto a loro due professionisti è la realtà”, racconta, che quest’anno partecipa allarally in Arabia Saudita.