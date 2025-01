Nerdpool.it - Il bacio tra Galadriel ed Elrond ne Gli Anelli del Potere: spiegazioni, dubbi e conseguenze

Il Signore degli: The Rings of Power ha fatto discutere i fan, rompendo il canone con un evento sorprendente: iltra. Questo gesto ha lasciato molti confusi, spingendo gli showrunner a fornire dellein un’intervista. Tuttavia, le giustificazioni non hanno convinto tutti, me compreso.L’attrice Morfydd Clark, che interpreta, ha dichiarato di aver voluto sin dall’inizio che “gli Elfi si baciassero sulla bocca continuamente”, vedendoli come una razza “bohemienne”. I creatori della serie, J.D. Payne e Patrick McKay, hanno appoggiato questa visione definendo gli Elfi “più europei”. È un ragionamento che posso comprendere fino a un certo punto: nel Legendarium di Tolkien, gli Elfi sono meno influenzati dai desideri carnali rispetto agli Uomini, il che potrebbe renderli più affettuosi nei gesti.