Amica.it - I consapevoli e pazzi, tagli capelli corti più belli del 2025

Leggi su Amica.it

Abbasso le etichette. Ididonna hanno ormai preso piede e saranno i protagonisti indiscusso del, confermando la loro versatilità e fascino intramontabile. Per questo dobbiamo anche ringraziare celeb come Florence Pugh che sanno che eliminare le lunghezze non significa per forza sacrificare la propria femminilità. E diciamocelo: quale modo migliore di inaugurare ilse non facendo piazza pulita, sia mentalmente che concretamente? Una visita dal parrucchiere per un belo netto potrebbe diventare il gesto simbolico perfetto per segnare non solo un cambio di look, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo ricco di opportunità e positività.Perché scegliere inelLe passerelle e i social media hanno già iniziato a delineare le tendenze che domineranno il prossimo anno, con proposte audaci e contemporanee che reinterpretano i grandi classici in chiave moderna.