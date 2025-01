Dilei.it - Harry, il 2025 è un anno di grandi cambiamenti. A cominciare dagli Invictus Games

Leggi su Dilei.it

nuovo,nuovi, o almeno in parte. La Fondazione del Principecambia amministratore delegato. L’annuncio della nomina di Rob Owen è avvenuto lo scorso 20 dicembre 2024. Questi prenderà il posto dell’uscente Dominic Reid. Un cambio storico, considerando come quest’ultimo abbia contribuito alla realizzazione degli, inaugurati a Londra nel 2014., nuovo CEODopo un decennio in carica, Dominic Reid ha annunciato le sue dimissioni. La Fondazionedel Principeha dunque dato il benvenuto a Rob Owen OBE come nuovo CEO. Una figura scelta sulla base della sua esperienza nel “costruire solide partnership, promuovere culture lavorative inclusive e guidare i meccanismi di finanziamento innovativi”, ha spiegato il presidente Lord Allen.