Giorgia Meloni: "Togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia non è mai stato all'ordine del giorno"

“Penso chela(tricolore, ndr) dal(di, ndr) non sia mai stata una questionedel”. La presidente del Consiglio,, lo ha assicurato nell’intervista concessa a Fiorenza Sarzanini pubblicata oggi sul settimanale 7 del Corriere della sera.D’altronde non è la prima volta che il partito della premier esclude questa possibilità. Già nel 2023, il deputato, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI, chiarì che “ilè scelto dagli iscritti, con buona pace di tutti quelli che in Italia, pur essendo a noi ostili, vorrebbero insegnarci come dovremmo fare politica”.Il riferimento alla storia dell’estrema destra post-fascista è evidente. L’inserimento neldidellatricolore, eredità del Movimento sociale italiano (Msi) che la citava anche nel suo inno ufficiale, fu deciso nel febbraio 2014 quando, attraverso le primarie, gli iscritti al partito approvarono l’attuale logo di FdI con il 77 per cento dei voti.