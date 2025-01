Lapresse.it - Francesca Fialdini, in ‘Fame d’amore’ i giovani tra dolore e rinascita

RiparteD’Amore‘, il programma che esplora e racconta le storie più intime e dolorose deiitaliani alle prese con disturbi psicologici, alimentari, anoressia, bulimia, depressione, ansia, autolesionismo e difficoltà relazionali. Con l’obiettivo non solo di raccontare ilma cercare la strada per la. Otto le puntate in onda la domenica in seconda serata su Rai3. In conduzione.Il malessere deitroppo spesso si nasconde dietro il silenzio e la vergogna,cosa bisogna fare? “Ragionare con loro – sottolinea la conduttrice – farli parlare molto di ciò che vedono, quali sono le loro esperienze, come interpretano ciò che accade nel mondo, nel nostro paese, nelle loro famiglie, a scuola, con gli amici. Che cosa interessa loro davvero perché principalmente si tratta di ascoltarli e farli parlare anche su temi importanti.