Sport.quotidiano.net - Forlì, Dawson sembra avviato al recupero. Domenica ancora Perkovic, poi il ritorno

Due allenamenti senza contatto, prima e dopo la partita di Nardò, in cui il lungodegente Shawnè parso in "buone condizioni": questa la voce che ieri mattina circolava negli ambienti vicini alla Pallacanestro 2.015. Sono passati esattamente tre mesi (era il 2 ottobre) dalla sua ultima partita, la seconda giornata di campionato, contro Cento al Palafiera. L’ala piccola americana con passaporto israeliano saltò il successivo turno infrasettimanale il 5 ottobre contro Verona per un edema osseo, ossia il versamento di sangue all’interno del ginocchio, dopo aver subìto un colpo durante la partita. Il club finora non ha mai parlato di una data di, ha provato a fine ottobre a valutare un(il desiderio era di rimetterlo in campo nel derby a Rimini), ma c’eratroppo dolore.