Fiat | primo marchio per volumi di vendita in Italia nel 2024 quota 107%

Nelconferma la sua posizione diperdinel mercatono delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali con quasi 189.000 veicoli immatricolati pari ad unacomplessiva del 10,7%. Panda, e ora Pandina, prodotta nello stabilimento di Pomigliano, è la vettura più venduta con oltre 102.000 immatricolazioni. Ducato, prodotto nello stabilimento di Atessa, è il veicolo commerciale più venduto incon quasi 20.000 immatricolazioni contribuendo alladi mercato del 23,6% diProfessional nel settore dei veicoli commerciali. Lo comunica l’azienda in una nota. Nel solo mercato delle vetture da inizio annoha fatto registrare 142.150 immatricolazioni pari ad unadel 9,1%, perdendo qualche posizione nel secondo semestre a causa dell’interruzione della produzione di modelli di successo come la 500 ibrida di terza generazione, la 500X e la Tipo.