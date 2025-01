Laspunta.it - “Euforia 2000”, successo per il Capodanno in piazza a Cisterna

Una serata riuscita “”, ilsotto le stelle organizzato dal Comune diche per la prima volta ha offerto ai cittadini la possibilità di salutare il vecchio anno e accogliere quello nuovo in, assistendo ad una performance che ha raccolto sullo stesso palco ballerini, vocalist, dj, musicisti, performer acrobatici. Lo spettacolo, allestito nell’area Mercato di via delle Province, ha regalato al pubblico 25 anni di musica, con influenze degli anni ’90, dance e tormentoni anche dell’attualità per una miscellanea di suoni, divertimento, luci e tanta energia mettendo anche a disposizione, oltre ai servizi igienici, anche un’area per mangiare e bere in attesa della mezzanotte. Un evento che ha centrato l’obiettivo che l’amministrazione comunale si era dato, quello di spingere molte persone ad uscire da casa e condividere con gli altri lo spettacolo e l’attesa della mezzanotte.