Lettera43.it - È morto Roger Mantovani: lo speaker e doppiatore aveva 58 anni

Leggi su Lettera43.it

per diverse emittenti edi film e serie animate oltre che di alcuni videogame. «Con grande tristezza abbiamo appreso della sua prematura scomparsa», si legge in un breve post di Virgin Radio, per cui lavorò nel 2014 e 2015. «Ci uniamo al dolore della sua famiglia e di tutti quanti, tantissimi, gli hanno voluto bene». Tra i commenti figura anche quello di Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil.58. Non sono note le cause del decesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virgin Radio Italy (@virginradioit), la carriera fra radio, televisione e doppiaggioConduttore di vari programmi televisivi, tra cui Sabato 4 e Affare fatto! per Mediaset, che andarono in onda rispettivamente su Rete 4 e Canale 5,ha legato la sua carriera alla radio: fuinfatti, oltre che della già citata Virgin Radio, di Rtl 102.