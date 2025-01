Thesocialpost.it - Corea del Sud, incendio in edificio commerciale di 8 piani: centinaia di persone intrappolate all’interno

Undevastante ha avvolto undi ottoa Seongnam, a sud di Seul,del Sud, lasciando decine di. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dal palazzo, mentre le fiamme hanno rapidamente coinvolto iinferiori.Secondo quanto riportato, i soccorritori stanno lottando per raggiungere l’interno dell’. Decine di autobotti e squadre di vigili del fuoco sono sul posto per tentare di domare le fiamme, mentre la polizia ha transennato l’area per garantire la sicurezza.Le autorità non hanno ancora fornito informazioni sulle vittime, ma il rischio per chi si trovadell’è elevato. I soccorsi proseguono senza sosta, mentre il fumo e le alte temperature complicano ulteriormente le operazioni. La situazione resta critica, con i mezzi di emergenza impegnati a salvare chi è ancora intrappolato.