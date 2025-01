Ilrestodelcarlino.it - Coop Alleanza 3.0 sbarca su TikTok

Per le aziende, in particolare quelle del settore commerciale, è ormai fondamentale una presenza forte sui social network.3.0, la più grandeerativa di consumatori in Italia,sucon il suo canale ufficiale @30. L’obiettivo dichiarato è "connettersi con una community giovane, dinamica e appassionata, i #Lovers, grazie a contenuti originali che uniscano intrattenimento e autenticità ai valori che caratterizzano laerativa".3.0 si rivolge dunque anche agli utenti di, con l’intento di dimostrare come un brand storico possa abbracciare nuove forme di comunicazione, per essere più vicino a soci di tutte le età, e mantenere salda la propria identità. A popolare il profilo di3.0 sarà inizialmente un mix di video creativi e coinvolgenti, con format informativi e dal tone of voice ironico come “Dimmi che carrello hai e ti dirò chi sei” e “Passa il piatto”, attraverso i quali raccontare in modo leggero e divertente la quotidianità della spesa e i valori condivisi dallaerativa.