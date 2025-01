Unlimitednews.it - Conte “Avanti con fiducia, rispetto tutti ma non temo nessuno”

CASTEL VOLTURNO (CASERTA) (ITALPRESS) – “Manca una partita per arrivare a metà del percorso. Quello che abbiamo fatto fino adesso ci deve daree ci deve dare autostima per andare. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci saranno partite più semplici e altre meno semplici. Domani contro la Fiorentina sarà una partita molto impegnativa considerato che la squadra di Palladino sta facendo molto bene”. Antonioha chiara in mente la difficoltà del primo impegno del 2025. Il suo Napoli fa visita alla Fiorentina nell’anticipo del sabato (ore 18) in un turno in cui le rivali, dall’Atalanta all’Inter senza dimenticare Milan e Juventus, sono impegnate altrove. “Giochiamo prima, ma mettere pressione all’Inter o all’Atalanta è molto difficile. Pensiamo a noi stessi, mettiamo punti in cascina perchè a fine campionato ci serviranno.