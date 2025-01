Ilfattoquotidiano.it - Cade da un’impalcatura di sei metri e sbatte la testa: morto operaio a Lamezia Terme

È precipitato dain un’azienda di profilati, dall’altezza di sei, nell’area industriale di, in Calabria. Per Francesco Stella, 38 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo,ndo, ha sbattuto violentemente lae i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. È il primosul lavoro di questo nuovo anno. Nel luogo dell’incidente si sono recati agenti della polizia e, oltre al medico legale, è presente anche il magistrato di turno.L'articolodadi seilaproviene da Il Fatto Quotidiano.