Quotidiano.net - Bimba lasciata morire. La devianza emotiva di una madre spietata

?l 29 gennaio, il giorno in cui inizierà l’appello, è lo stesso del compleanno di una bambina che per colpa di suanon c’è più. Il processo inizia il giorno in cui mia nipote avrebbe compiuto quattro anni. Se è un segno che sia un segno forte e mi auguro che nessuna sua nuova richiesta venga accolta. L’ergastolo Alessia lo ha dato a noi e a una bambina che ora si trova al cimitero". Così Viviana Pifferi ha voluto commentare l’inizio imminente del giudizio di secondo grado contro sua sorella Alessia, una data carica di simbolismo e dolore, in cui la Corte d’Assise di appello di Milano dovrà confrontarsi nuovamente con le ombre di una tragedia. La perizia del dottor Elvezio Pirfo, che in primo grado si è tradotta in ergastolo, ha evidenziato una grave alessitimia della donna, un disturbo che rende incapaci di riconoscere e rappresentare emozioni proprie e altrui, ma che non è sufficiente a spiegare l’assenza di protezione verso Diana.