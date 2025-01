Scuolalink.it - Aumenti stipendiali, qual è la verità per i Docenti e gli ATA: propaganda Vs realtà, ma i numeri non tornano

Il dibattito sugliper il personale scolastico ha riacceso i riflettori su una questione critica: il mancato adeguamento degli stipendi all’inflazione. Mentre alcune fonti celebrano incrementi “mirabolanti”, un’analisi approfondita rivela una situazione ben diversa, che penalizza ulteriormentee personale ATA, già tra i meno pagati in Europa. Mancati: inonLa Legge di Bilancio 2025 ha previsto un incremento delle risorse per il rinnovo contrattuale 2022/24 di appena lo 0,22%, traducendosi in un aumento stipendiale complessivo del 6%. Tuttavia, questa percentuale risulta nettamente insufficiente rispetto all’inflazione, che nello stesso triennio ha raggiunto quasi il 18%. A conti fatti dunque, il personale scolastico avrebbe bisogno di un aumento di 400 euro mensili per compensare la perdita di potere d’acquisto, ma il Governo ha stanziato soltanto 140 euro.