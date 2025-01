Abedini | Pregherò per Sala e per me

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.45 "per lei e per me".Così MohammadNajafabadi ha detto al suo avvocato, De Francesco, durante il colloquio di oggi in carcere in cui si è parlato anche di Cecilia, la giornalista detenuta senza accuse specifiche nel carcere iraniano di Evin dal 19 dicembre scorso.,arrestato il 16 dicembre scorso a Malpensa su richiesta Usa, si è detto preoccupato per la propria "situazione e per la famiglia" e "incredulo" ha respinto le accuse mossegli. Il 15/01 in Appello l'udienza sui domiciliari.