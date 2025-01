Thesocialpost.it - Tragico volo con la Mercedes, 42enne muore così. Trovato dopo ore

Un uomo di 43 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto alla periferia di Livorno. La tragedia si è consumata quando il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada, ribaltandosi in un campo.La vittima è stata trovata dal personale del 118 già priva di vita, a pochi metri dall’auto. L’uomo è stato infatti sbalzato fuori dal veicolo, probabilmente a causa del violento impatto.A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato l’auto ribaltata e il corpo dell’uomo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.Le autorità locali hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.L'articolocon la