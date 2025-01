Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-01-2025 ore 19:30

Luceverdeme trovati dalla redazione situazioneabbastanza tranquilla lungo la rete viaria della città metropolitane diin queste ore non sono molti gli spostamenti ricordiamo che fino al 6 gennaio è in vigore l’estensione dell’orario della ZTL di centro storico e Tridente Queste sono attive tra le 6:30 e le 20 la stessa validità estesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi notizia che interessa il trasporto pubblico in servizio anche quest’anno le linee bus circolari gratuite le cosiddette freeone free e la linea elettrica 100 le linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità