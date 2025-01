Calciomercato.it - Thiago Motta ammette prima di Juve-Milan: “Non siamo contenti. Tomori? Questo mi dà fastidio”

Leggi su Calciomercato.it

Domani la seconda semifinale della Supercoppa Italiana a Riad: le parole dell’allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro il ‘Diavolo’Lantus è sbarcata martedì sera in Arabia Saudita e domani alle 20 italiane affronterà ilnella seconda semifinale della Final Four della Supercoppa Italiana.in conferenza – Calciomercato.itAlla vigilia della sfida, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampaper presentare la sfida contro i rossoneri del nuovo tecnico Conceicao, subentrato all’esonerato Fonseca. L’ex Porto, per un curioso gioco del destino, affronterà il figlio Francisco: “Chico è concentrato per quella che sarà la sua partita, sa cosa deve fare – esordiscedavanti ai microfoni dei giornalisti – È motivato per fare bene, sia se giocherà dall’inizio o se dovrà entrare a gara in corso”.