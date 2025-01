Lanazione.it - Smog a Lucca: stop ai mezzi inquinanti per contenere le Pm10

, 2 gennaio 2025 -alla circolazione dei veicoli più. Il Comune ha adottato misure restrittive "in considerazione dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (valore 2) e al fine di ridurre il rischio di superamento del limite giornaliero delle polveri sottili". Misure adottate Le misure saranno in vigore dal 3 al 7 gennaio compreso dalle 8.30 alle 18.30 in tutto il territorio comunale e riguardano: Autovetture a benzina non catalitiche (Euro 0). Autovetture e veicoli diesel fino a Euro 4. Ciclomotori e motoveicoli omologati prima del 17 giugno 1999 (Euro 0, Euro 1, Euro 2). Veicoli merci diesel fino a Euro 4 (portata inferiore e superiore a 35 quintali). Autobus e veicoli speciali non conformi alle normative di riferimento. Esoneri e deroghe I seguenti sono esclusi dalla limitazione di circolazione: Veicoli delle forze dell'ordine.