Roma, Hummels sul derby: "Vogliamo vincere per ridurre il gap con la Lazio"

Il 2025 ha preso il via e laspera che questo sia l’anno della rinascita. Il 2024 si è concluso con il pareggio per 1-1 contro il Milan, un altro segnale di ripresa dal punto di vista del gioco e del carattere. I giallorossi tenteranno di dimostrare di aver intrapreso la retta via, dopo un avvio di stagione che definire complicato è utilizzare un eufemismo. I capitolini starebbero preparando con cura ilcontro la, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita dasenza se e senza ma, contro i storici rivali cittadini.La gara contro i biancocelesti sarà un vero e proprio spartiacque per l’annata della Lupa e Claudio Ranieri di questo ne è consapevole. Il coach di Testaccio si affiderà al suo miglior undici ma, soprattutto, a quei calciatori esperti e con tante presenze nella loro carriera.