Rifiuti, nuovi Punti Smeraldo. Oggi e domani in sala Sassi

Quattrostraordinari sono stati istituiti da Hera per consentire ai cittadini di ritirare le nuove Cartee le altre dotazioni per la nuova raccolta differenziata. Gli appuntamenti sono nellacomunale(via F.lli Cervi 3):dalle 14 alle 17,30 e mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 13 alle 18,30. Ai cittadini che si recano allaviene consegnato il kit per la nuova raccolta differenziata composto da: due Carte(più una virtuale) che servono per aprire icassonetti che vengono progressivamente collocati in tutto il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme; pattumella con sacchi in mater-bi per l’organico; guida alla raccolta differenziata. In questo periodo tutti i contenitori per la raccolta diindifferenziati, carta, plastica/lattine e organico vengono sostituiti concontenitori informatizzati che garantiscono il riconoscimento dell’utente.