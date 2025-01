Rapina da film nel foggiano chiodi per strada e auto in fiamme

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo l’assalto ad un portavalori in provincia di Sassari il 1° dicembre 2024, che ha provocato il ferimento di 4 guardie giurate, c’è da registrare un’altracon dinamiche più o meno simili nel, dove i banditi non hanno esitato ad usare ogni tipo di mezzo per portare a termine lanel, le dinamicheLaha avuto luogo nella mattinata di oggi, 2 gennaio, quando un commando di 8 persone ha assaltato un portavalori lungo la statale 89 tra San Nicandro Garganico e Apricena. I banditi hanno escogitato un piano da “professionisti”, cospargendo ladi, dando fuoco ad alcunee utilizzando due escavatori per impedire il passaggio delle forze dell’ordine.Per fortuna non ci sarebbero feriti tra le guardie giurate, ma sembra che i banditi siano riusciti a portare via l’intero bottino custodito nel portavalori, anche se per il momento non è stato ancora quantificato il denaro rubato.