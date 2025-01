Lanazione.it - Prato, raid dei ladri di notte in un bar: distrutta la porta a vetri

, 2 genaio 2025 – Spaccata al bar Maurizio di via San Martino per Galceti nellatra l’1 e il 2 gennaio. Intorno alle 3,30 è scattato l'allarme. I, due balordi con il volto travisato, hanno distrutto la vetrata di ingresso del locale con un tombino. Una volta entrati nel locale hanno rubato diversi pacchetti di sigarette e gli spiccioli del fondo cassa. Isono stati ripresi dalle telecamere interne del bar pasticceria. Ingenti i danni provocati dall’incursione all’interno del locale. Come mostra il titolare in un video, lad’ingresso è andata completamente. Desolante lo spettacolo davanti al quale si è trovato l’esercente. La sua attività era completamente sottosopra. Svuotata la cassa e messi a soqquadro anche gli scaffali dove erano sistemate le sigarette.