Per lui si è messa male Grande Fratello trapela la notizia sul concorrente | così saluta tutti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alc’è chi può stare tranquillo e godere di news positive, mentre altri dovrebbero iniziare a preoccuparsi seriamente per il loro futuro. Già l’ultimo giorno dell’anno si era saputo qualcosa di specifico, ma adesso sono state fornite ulteriori informazioni a pochi giorni dalla prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini.In casa al mnonpossono dormire sonni tranquilli. Ma c’è in particolare unache starebbe dominando la scena, invece un altro sta continuando a raccogliere risultati tutt’altro che incoraggianti e la sua permanenza nella casa sarebbe sempre più in bilico.Leggi anche: “Quella tutto il giorno.”., Helena esagera e umilia Jessica davanti agli altri, unaal top mentre un gieffino rischia grossoAndando in ordine, alpuò essere molto soddisfatta Helena.