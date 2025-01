Gamberorosso.it - "Omicidio Scialdone? Giustizia è fatta. Dopo due anni alcuni clienti iniziano a tornare". Parla il proprietario del ristorante Brado

Leggi su Gamberorosso.it

Succedeva esattamente duefa: il 13 gennaio del 2023 Martinaveniva uccisa a Roma fuori dal, in cui aveva cenato poco prima, dal suo ex compagno Costantino Bonaiuti che è stato condannato all’ergastolo con la sentenza della corte d’Assise di Roma. Una storia tragica per la famiglia della vittima, ma anche per il locale e il suo staff.l’uccisione di, infatti, i proprietari hanno chiusopergiorni, e da quel momento in poi si sono scatenate reazioni a catena che hanno portato a recensioni negative online del locale stesso e a dei contraccolpi non indifferenti sull’azienda e i dipendenti. Ci siamo fatti raccontare da Christian Catania, uno dei fondatori di, cosa è successo in questi due.Come commenta la sentenza?