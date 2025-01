Ilfattoquotidiano.it - Nosferatu, Maria e Better Man: il 2025 al cinema si apre con tre blockbuster e un’anteprima

Siamo entrati nell’anno del Giubileo, e gennaio già pullula di titoli altisonanti. Il primo non si aggancia poi così bene all’Anno del Signore, ma tant’è. Parliamo didi Robert Eggers, agognata riedizione del capostipite horror firmato Friedrich Murnau e risalente a oltre 100 anni fa. Quando lo guardammo per la prima volta all’università quel film del 1922 con il suo linguaggio così antico faceva sorridere a fine anni 90, non spaventare a morte come fu quando uscì altografo. Studiare quel gap culturale lievitato nei decenni fu appassionante, e ancora continua. Era necessario riscrivere quella storia vituperata dai discendenti di Bram Stoker, autore di Dracula, che non riconobbero al regista tedesco i diritti per realizzare il film, anzi, lo denunciarono comunque.Eggers riparte proprio dal vecchio Conte Orlok (giammai Dracula) rendendolo visivamente come il protagonista più buio di sempre, sia per l’illuminazione che nel carattere.